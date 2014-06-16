Новости тематики Авто (ивеко)

$25
КопирайтингЗавершен10 заявок151 просмотр
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Ищу человек который будет писать новости на автомобильную тематику фирмы Ивеко.

10 новостей в месяц, 1 новость каждые 3 дня, сразу 10 новостей писать мне НЕ надо.

Можно брать настоящие новости и переделывать их.

Требования просты

1) Объем от 850 символов.

2) Уникальность текста.

3) В тексте страницы должен быть анкор - один из списка:

Текст анкора можно склонять

за все 10 новостей 900 р

10 лет назад
sergeymsk
Сергей 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$27
30 дней
Работа Елены понравилась, если согласится продолжить работу, срадостью проблю еще на месяц. 10 балов от меня
Исключительно приятные впечатления от сотрудничества. Продолжаем работать!
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