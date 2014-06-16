Новости тематики Авто (ивеко)

Ищу человек который будет писать новости на автомобильную тематику фирмы Ивеко.

10 новостей в месяц, 1 новость каждые 3 дня, сразу 10 новостей писать мне НЕ надо.

Можно брать настоящие новости и переделывать их.

Требования просты

1) Объем от 850 символов.

2) Уникальность текста.

3) В тексте страницы должен быть анкор - один из списка:

Текст анкора можно склонять

за все 10 новостей 900 р