Новости тематики Авто (ивеко)

На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на ...
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Ищу человек который будет писать новости на автомобильную тематику фирмы Ивеко.
10 новостей в месяц, 1 новость каждые 3 дня, сразу 10 новостей писать мне НЕ надо.
Можно брать настоящие новости и переделывать их.
Требования просты
1) Объем от 850 символов.
2) Уникальность текста.
3) В тексте страницы должен быть анкор - один из списка:
Текст анкора можно склонять
за все 10 новостей 900 р
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