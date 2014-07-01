На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на автосервисе, личные работы, малоизвестные ресурсы в Интернете). Работы требуются технические, не обзор и не реклама, обязательно с поясняющими фотографиями.

Объем работ – до 10000 символов без пробелов. Сроки – 2-3 работы в неделю. Оплата в день получения статьи (если нет замечаний).

50р за 1000зн без пробелов.