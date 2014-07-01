Здравствуйте, Для поддержания веб-сайта удаленно необходим человек, умеющий писать статьи и искать материал в сети. Работа скорее не основная, но интересная и постоянная. 1 статья = 150 WMR Пример статьи удовлетворяющей моим требования: http://dekatop.com/archives/4982 http://dekatop.com/archives/2655 http://dekatop.com/archives/5419 Искать фотографии и ...
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На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на автосервисе, личные работы, малоизвестные ресурсы в Интернете). Работы требуются технические, не обзор и не реклама, обязательно с поясняющими фотографиями.
Объем работ – до 10000 символов без пробелов. Сроки – 2-3 работы в неделю. Оплата в день получения статьи (если нет замечаний).
50р за 1000зн без пробелов.
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