Требуется копирайтер

$50
КопирайтингЗакрыт12 заявок902 просмотра
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На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на автосервисе, личные работы, малоизвестные ресурсы в Интернете). Работы требуются технические, не обзор и не реклама, обязательно с поясняющими фотографиями.

Объем работ – до 10000 символов без пробелов. Сроки – 2-3 работы в неделю. Оплата в день получения статьи (если нет замечаний).

50р за 1000зн без пробелов.

9 лет назад
feniksdv
Антон 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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