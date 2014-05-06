Автор детских пособий по музыке

КопирайтингЗакрыт4 заявки236 просмотров
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Составление детских пособий и рабочих тетрадей по сольфеджио, составление детских пособий по игре на фортепиано.

Задача:

- составить оглавление

- подобрать материал, составить репертуар соответствующий школьной программе

- набрать нотный материал в программе Sibelius

- подобрать иллюстрации

Требования:

- наличие музыкального образования, желателен опыт преподавания музыки в детских музыкальных школах;

- умение работать с нотным редактором Sibelius

- заинтересованность в результате

Условия:

- без предоплаты,

- работа по договору,

- перевод на расчетный счет,

- 90 росс. руб за 1000 знаков с пробелами, 10 росс. руб. за 1 иллюстрацию

- 130 росс руб за 1 нотный лист (12 нотных строк)

10 лет назад
Ideanomix
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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