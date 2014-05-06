Копирайтер для написания статей по страхованию

В связи с расширением штата разыскивается копирайтер, настроенный на долгосрочную работу по написанию статей и другого текстового материала по автострахованию. Предварительный отбор по портфолио. Кандидаты, прошедшие предварительный отбор получат приглашение на собеседование по Skype.

Что мы предлагаем:

- Долгосрочное партнёрство;

- Оплата за обучение;

- $700-1000 в месяц с перспективой расширения объёмов партнёрства и, как следствие, увеличения оплаты.

Обязанности:

1) Написание аналитических статей по автострахованию (не менее 60 в месяц) – $450-600.

2) Подготовка других текстовых материалов по автострахованию – $250-400.

Ключевые требования:

- Аналитическое мышление (навыки написания аналитических материалов);

- Умение излагать мысли на бумаге ёмко, складно и грамотно;

- Базовое понимание сферы автострахования и стойкое желание досконально освоить данную тематику (крайне желательно наличие углублённых знаний по автострахованию);

- Прилежность;

- Пунктуальность и внимание к деталям;

- Компьютерная грамотность;

- Возможность общения через Skype.

Вы подходите под данное описание? Нацелены на долгосрочное взаимовыгодное партнёрство? Уровень оплаты соответствует Вашим финансовым запросам? Если ответ на все три вопроса «да», будем рады рассмотреть Вашу заявку!