Требуются копирайтеры

КопирайтингЗавершен58 заявок1401 просмотр
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Здравствуйте. На постоянное сотрудничество требуется:

Копирайтер, рерайтер, разбирающийся в мебельной тематике для описаний мебели и предметов интерьера.

Обязанности:

- Находиться в сети в течение дня;

- Быстро реагировать на сообщения;

- Готовность переделывать работу по объективным замечаниям.

Оплата WMR, 30 руб/1000 б/п

обязательная норма в день 5000 б/п

пожалуйста, не пишите в личку, рассматриваются только заявки. Спасибо!

9 лет назад
tauna_17
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
16 дней назад
Выбранный исполнитель
makdor
Мария 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$60
30 дней
Работаем с Марией на протяжении двух месяцев. Всегда отличные и грамотные тексты, написанные в срок. Продолжаем сотрудничать. Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Работаем с Таисией уже давно. Отличный заказчик: четкое ТЗ, постоянное нахождение онлайн и незамедлительная помощь при возникновении вопросов, своевременная оплата без лишних напоминаний, тактичность. Рекомендую всем фрилансерам- не пожалеете!
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