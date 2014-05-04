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10 Обзорных статей про услуги по интерьеру, 5000 знаков, копирайт
статьи должны содержать следующие запросы:
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15 Обзорных статей, 5000 знаков, копирайт
статьи должны содержать следующие запросы:
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Перетяжка мягкой мебели в Новосибирске - 15 вхождений
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Реставрация мебели - 15 вхождений
за статью 200 рублей
статья должна иметь уникальность не менее 95% согласно программе антиплагиат http://www.etxt.ru/antiplagiat/
готов дать пару статей, нужно все сделать быстро, распределю на несколько исполнителей. пишите в скайп
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