Рерайт. Обзор автомобиля

Нужно написать небольшое, интересное объявление о продаже доли торгового помещения (коммерческая недвижимость) которое сдано в аренду. Подробности сообщу в личку. Неважно какой объем, главное по сути и чтобы продавалось. Далее нужно разместить объявление на всевозможных сайтах объявлений. Чем больше ...