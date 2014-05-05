Рерайт. Обзор автомобиля

КопирайтингЗавершен3 заявки184 просмотра
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Требуется рерайт текста 2500 збп, текст в приложении. Уникальность 100% (проверка по text.ru и content-watch.ru). Оплата WMZ после сдачи работы. Желательно найти исполнителя, который хорошо знаком с автомобилями.

10 лет назад
Katerina177
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$3
1 день
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Четкое задание, моментальная оплата - рекомендую Екатерину как отличного заказчика!!!
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