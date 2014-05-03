Продающее объявление с последующим размещением

Добрый день. Нужен грамотный человек по написанию уникальных текстов к файлам. Наполняю сайт. Нужна помощь. Даю тематику - нужно описание. Около 500 символов. 500 символов - 35 рублей. На постоянную работу. Со временем бюджет будет увеличиваться. Но пока ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать небольшое, интересное объявление о продаже доли торгового помещения (коммерческая недвижимость) которое сдано в аренду.
Подробности сообщу в личку.
Неважно какой объем, главное по сути и чтобы продавалось.
Далее нужно разместить объявление на всевозможных сайтах объявлений.
Чем больше объявлений, тем лучше.
Пишите сроки и стоимость.
- Похожие заказы
- Копирайтинг30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется около 40 статей по психологии для психологического портала. Требования: объем статьи - от 1500 до 3000 знаков. грамотность (по содержанию) Оригинальность статей.Завершен10 лет назад
Нужна статья на тему бодибилдинг 3к символов без пробелов. Жду ваших предложений. Оплата Яндекс Деньги.Завершен10 лет назад
Требуется написать 2-3 отзыва с уровнем 5 звезд для магазина детских товаров на Я.М. Стоимость - 200 руб за 1 отзыв,Оплата только после прохождения модерации, и нахождения отзыва более 5 дней в списке. (можно оформить безопасную ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $20
День добрый, Требуются исполнители-тестеры игр, для публикации в новом обозревателе онлайн-игр. Все просто – ваши задачи:скачиваете клиент/заходите в браузер/устанавливаете на телефон, играете, пишете отзыв (небольшой, до 1000збп), сдаете – получаете деньги. оплата – на веб-мани ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Вот что необходимо сделать. Есть сайт http://www.gta-expert.it , он на итальянском языке. Необходимо часть страниц этого сайта перевести на русский. Профи переводчики не нужны, достаточно перевести страницу в хроме и отредактировать текст для хорошей читабельности.Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Для сайта о декоре и дизайне интерьеров, требуется человек, разбирающийся в этой теме и способный написать качественную, грамотную статью. Основные требования: - полное раскрытие темы, объем текста может быть любой, но не менее 2500–3000 символов - текст разбивать ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужны 10 текстов к описанию разделов. 10 разелов 10 текстов тематика лазерный дальномер, все тексты имею одну тему, но описать надо разных производителей 1000 рублей кол-во символов от 2000 Срок не горящий! Сдавать можно по 1 статьи!Завершен10 лет назад
- $10
Переделать немного текстов. Файл во вложении.Завершен10 лет назад