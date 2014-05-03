Продающее объявление с последующим размещением

Для сайта о декоре и дизайне интерьеров, требуется человек, разбирающийся в этой теме и способный написать качественную, грамотную статью. Основные требования: - полное раскрытие темы, объем текста может быть любой, но не менее 2500–3000 символов - текст разбивать ...