Вакансия для геймеров

День добрый,

Требуются исполнители-тестеры игр, для публикации в новом обозревателе онлайн-игр. Все просто – ваши задачи:скачиваете клиент/заходите в браузер/устанавливаете на телефон, играете, пишете отзыв (небольшой, до 1000збп), сдаете – получаете деньги.

оплата – на веб-мани либо ЯндексДеньги. На этой неделе всего нужно протестировать 10 игр. Итого: 1000р. Если все пройдет гладко, вам будет предложено еще 10 игр, и т.д.

требования к исполнителю:

1)наличие современного компа

2)умение связно выражать свои мысли

3)2 часа свободного времени

Если все выше перечисленное увас имеется – вы нам подходите.

Все, кому интересна данная работа – пишите на почту с пометкой "гейм-тестер".

И пусть мама/жена/девушка, увидев вас за игрой, больше не бурчит, что вы теряете время зря).