Написание строительных текстов

Нужно писать тексты с ключами на строительную тематику. Цена 30 р за 1000 символов без пробелов. Есть кое-какие правила оформления текстов, но не сложный - каждый кто работает с вордом с ними справится. Подробное ТЗ и пример готовой статьи вышлю на почту, всем заинтересовавшимся. Спасибо за внимание.