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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
10 лет назад
Очень рад. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Оплата немного задержалась, но не обманул - работать с таким заказчиком можно.
$15
10 баллов
10 лет назад
Игорь, спасибо за расшифровку! Все понравилось!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Сделал работу - оплата последовала незамедлительно, как и обещала. всем советую. Спасибо
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен сотрудничеством! Все точно и в срок!
Ответный отзыв
Все отлично, все во время без нареканий.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, скорость выполнения заказа тоже впечатлила. И что важно - скорость оказалась не в ущерб качеству. Будем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - знает чего хочет, четко формулирует задание. Все свои материальные обязанности выполнил точно в оговоренные сроки. Спасибо, обращайтесь еще.
$50
10 баллов
11 лет назад
Игорь очень быстро и за доступную цену транскрибировал аудиофайлы в текст.
Ответный отзыв
Отличный заказчик - все конкретно, оплата в срок. всем рекомендую
Копирайтинг
8 отзывов
от $5
от 2 дней
#297
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $5
от 2 дней
#105
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $5
от 2 дней
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#1403
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#2007
Переводы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#5095