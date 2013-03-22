Speed1

Игорь Моргачев Speed1

 
34 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
dmg-it
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Необходим рерайт. 11300 символов
Очень рад. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество. Оплата немного задержалась, но не обманул - работать с таким заказчиком можно.
Ответный отзыв
TextService
Светлана 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Расшифровка видео
Игорь, спасибо за расшифровку! Все понравилось!
Хороший заказчик. Сделал работу - оплата последовала незамедлительно, как и обещала. всем советую. Спасибо
Ответный отзыв
inoline
39 летСербия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт и форматирование документа
Очень доволен сотрудничеством! Все точно и в срок!
Все отлично, все во время без нареканий.
Ответный отзыв
everjobber
Смирнов 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Рерайт статьи о гарантиях интернет-магазина
Отличная работа, скорость выполнения заказа тоже впечатлила. И что важно - скорость оказалась не в ущерб качеству. Будем продолжать сотрудничество!
Отличный заказчик - знает чего хочет, четко формулирует задание. Все свои материальные обязанности выполнил точно в оговоренные сроки. Спасибо, обращайтесь еще.
Ответный отзыв
swapper
44 годаТаиланд
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Расшифровать 300-700 минут аудиозаписей
Игорь очень быстро и за доступную цену транскрибировал аудиофайлы в текст.
Отличный заказчик - все конкретно, оплата в срок. всем рекомендую
Ответный отзыв
Копирайтинг
8 отзывов
от $5
от 2 дней
#297
Редактирование и Корректура
2 отзыва
от $5
от 2 дней
#105
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $5
от 2 дней
#366
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#1403
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#2007
Переводы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#5095
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