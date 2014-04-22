TextService — все виды текстовых услуг!

Text Service — это профессиональная компания, предоставляющая широкий спектр текстовых услуг. Если вам необходима расшифровка аудио- и видеофайлов в текст, перевод с иностранных языков, рерайт, корректура и редактура текста, создание презентации в PowerPoint (в том числе на иностранных языках) вы можете смело доверить эту работу нам. Также мы производим набор текста с любых письменных носителей и готовы оказать вам помощь в наполнении баз данных.