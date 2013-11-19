Расшифровка видео

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт11 заявок303 просмотра

Добрый день! Нужно сделать расшифровку с видеоинтервью. Качество отличное.

Сдать нужно к 15:30 по Мск сегодня. Оплата 10 руб/минута, взять можно тот объем, который на самом деле успеете к сроку, общие объемы большие.

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11 лет назад
TextService
Светлана 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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