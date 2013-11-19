Нужны технические тексты для обновляемого сайта. Различного рода инструменты, ключи и прочее оборудование. Имеется порядка 80 разделов подразделов. Необходимо исходя из текущего сайта, а также описания каталогов составить в аккуратном порядке тексты для разделов ...
Расшифровка видео
Добрый день! Нужно сделать расшифровку с видеоинтервью. Качество отличное.
Сдать нужно к 15:30 по Мск сегодня. Оплата 10 руб/минута, взять можно тот объем, который на самом деле успеете к сроку, общие объемы большие.
Пишите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура27 заявокЗакрыт11 лет назад
76 страниц диплом по тематике: фoнeтикo-фoнeMaтичecкoгoнeдopa3вития peчи y cтapшиx дoшкoльникoв тек уровень etxt - 14% надо добрать до 70% срок и стоимость?Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется несколько человек для транскрибации аудиозапись хорошего качества. В заявках пишите цены за минуту и скайп для контакта. Заявки без указания цены за минуту и контактов рассматриваться не будут. ...Редактирование и Корректура33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо откорректировать существующий текст проекта презентации, соблюсти правильную постановку фраз и.т.дЗакрыт11 лет назад
Корректировка, орфография, пунктуация, стилистика текстов для газетыЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Необходимо сделать перевод для сайта на Сербский язык. За ранее благодарю.Завершен11 лет назад
Корректорская вычитка текстов детских книг.Возможно постоянное сотрудничество.Оплата 100-500 р. за авторский лист. Работа через распечатку или PDF файлы. Также нужна оперативная вычитка PDF файлов 0.5 - 1 авторский лист. Онлайн с ...Редактирование и Корректура30 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать транслитерацию списка литературы с кириллицы на латиницу, шаблон дам. Список из 7 источников, здесь правила транслитерации - https://drive.google.com/file/d/0B1JTzJpUHp2hRHE4a2YzM2lNSE0/edit?usp=sharingРедактирование и Корректура6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо конвертировать 6 прайс-листов из PDF в Excel(с созднием формулы для возможности изменения цены) и World,всего около 70 страниц с сохранением картинок,pdf не скан.Может что то не правильно выразил,но думаю задача ясна.Расчет Яндекс деньгами.Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужна личная помощница на постоянную работу, рабочий день 5 дней в неделю по 4-5 часов (в зависимости от вашей скорости работы). Обязанности: 1. Подбор тематического контента (поиск в интернете). ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт11 лет назад