Расшифрвока телефонных разговоров

Приветствую, товарищи! Необходим человек с академическим знанием англ. языка (не ниже advanced'a) Необходимо произвести просмотр и корректировку 4-х текстов для онлайн-постингов. О постингах: присутствует один словесный каркас, разбитый на 4 файла, различия в которых являются минимальными: расхождение ...