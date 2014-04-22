Расшифрвока телефонных разговоров

Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе утро!

Необходимо расшифровать телефонные разговоры продолжительностью 2,5 часа к 18:30 сегодня. Качество хорошее. Необходимо обозначение участников (во всех случаях сотрудник Ольга и Клиент)

Оплата 10 руб/минута, перечисление на ЯД, Сбер карту или Киви.

Объем большой, отдаю частями, можно брать по 20-30 минут.

10 лет назад
TextService
Светлана 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Mimo_de_Janeiro
Григорий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
Григорий, спасибо за расшифровку! По качеству все прекрасно. Очень выручили! Обязательно обращусь еще.
Спасибо за сотрудничество. С удовольствием помогу Вам в реализации иных проектов. Рекомендую всем фрилансерам