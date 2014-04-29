Просмотр и корректировка 4х постов

$50
Редактирование и КорректураЗавершен8 заявок323 просмотра
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Приветствую, товарищи!

Необходим человек с академическим знанием англ. языка (не ниже advanced'a)

Необходимо произвести просмотр и корректировку 4-х текстов для онлайн-постингов.

О постингах: присутствует один словесный каркас, разбитый на 4 файла, различия в которых являются минимальными: расхождение в 1-2 слова.

Объем: 850 знаков.

10 лет назад
serg_x
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
LaMaMaDeBosque
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$7
1 день
Всё проверено и сдано качественно.
С Сергеем приятно работать, вежлив в общении, четко ставит задание, своевременная оплата. Рекомендую!