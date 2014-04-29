Просмотр и корректировка 4х постов

Требование: 1. Внимательность 2. Знание русского языка 3. Умение работать c КМС Wordpress Суть работы: Вам нужно будет проверять и исправлять мелкие недочеты уже в выложенных статьях на сайте. Критерии проверки расскажу в личной переписке, на статью уходит в среднем ...