Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Цель: Выполнить указанную js-функцию для всех элементов страницы и вернуть результат значений в виде массива: key => value (string). Входные данные: html-файл c указанными js-функции в исходнике. Средства разработки: Любые unix-system-v-совместимые: node_js, c/cpp, lua, rails, etc. Исходный ...