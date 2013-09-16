serg_x

Артеменко serg_x

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Выполнить функцию JS на странице

    $100

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Цель: Выполнить указанную js-функцию для всех элементов страницы и вернуть результат значений в виде массива: key =&gt; value (string). Входные данные: html-файл c указанными js-функции в исходнике. Средства разработки: Любые unix-system-v-совместимые: node_js, c/cpp, lua, rails, etc. Исходный ...

    HTMLUnix
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрипт для joomla/wordpress

    $80

    Приветствую, дорогие соискатели! Нужен специалист по CMS (joomla/wordpress) для написания простого скрипта. Цель: выводить нашу новость / поста из блога к юзеру без обращения к БД. Вся текстовка будет внутри скрипта.

    WordPressJoomla
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить функции для софта (python ,php)

    $100

    Приветствую, дорогие соискатели. Имеется скрипт: c бэкэндовым функционалом на питоне и фронтендной частью на php. Необходимо добавить в софт 2-е конкретные функции. Детальное описание работы в обязательном порядке отправится заинтересовавшим соискателям в ПМ.

    PHPPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Просмотр и корректировка 4х постов

    $50

    Приветствую, товарищи! Необходим человек с академическим знанием англ. языка (не ниже advanced'a) Необходимо произвести просмотр и корректировку 4-х текстов для онлайн-постингов. О постингах: присутствует один словесный каркас, разбитый на 4 файла, различия в которых являются минимальными: расхождение ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Чекер почтовых фрихостов (C/C++(Win))

    $250

    Приветствую! Необходимо реализовать софт для проверки на валидность почтовых фрихостов с возможностью закачки архива писем (imap, pop). Предустановки портов по-умолчанию под которые нужно настраивать работу программы: IMAP: 143 (imap v2,v4 - rfc 3501), 220 (imap v3 - rfc ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Монитор статус хостов Host-Tracker.com

    $20

    Скрипт, запрашивающий выборку определенного статуса у хостов в личном кабинете пользователя сервиса host-tracker.com. Интересующий нас статус: ошибка. В случае наличия данного статуса, скрипт высылает уведомление(1): на почту(2), либо по СМС(3). 1. Уведомление (формат уведомления - тело письма/СМС): [Status] ...

    PHPPythonPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать на perl/sh скрипт поиска и замены данных

    $50

    Приветствую, товарищи! Необходимо написать скрипт на Perl, либо Shell для замены данных в "куче" генерированного контента. Данные о иерархии контента, а также особенностях замены с радостью предоставлю Вам в расширенном ТЗ (пм). От соискателей требуется: квалификация, обязательность, чистота ...

    Perl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптация скрипта к движку CMS

    $100

    Задача простая, но на сообразительность! :) Требуется реализовать вывод текста в в определенной области у генерируемых страниц CMS (wp, joomla), не используя плагины, только добавляя код в core. Соответственно, от реализатора потребуется: 1) Обязательность. 2) Навыки работы с функциями ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт выборки покупателей для базы на Postgres

    $50

    Имеется база магазина на postgres, в ней несколько таблиц. Что необходимо сделать: нужно написать поисковый скрипт на PHP, с удобной веб-мордой, благодаря которому можно было бы: 1. делать выборку продаж и покупателей по определенной стране (просматривать кто/когда/что ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сотрудники удаленного колл-центра (англ. язык)

    $1100

    Онлайн-магазину нужны операторы для продаж по телефону. Совершать будем холодные звонки по целевым базам покупателей. Цель обзвона: 1. Продажа, 2. Выяснение потребностей клиента. Требования к оператору: знание английского языка на уровне не ниже разговорного, обязательность, коммуникабельность. Рабочий период обзвона: 01:00 - 08:00 ...

    Служба поддержки4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Качественно расписать плюсы на главной странице

    $50

    Онлайн-компании требуется creative writing корпоративных benefits для главной страницы, в форме презентации. Работа должна быть выполнена и представлена на двух языках (русском и английском). Вводные данные: Размер текста: 100-200 слов (на каждом языке, +- 50) Детали, вводные и пожелания ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать 3d изображения.

    $100

    Приветствую всех, Для онлайн-аптеки необходимо нарисовать 3d-изображения пилюлей. Для каждой пилюли необходимо нарисовать 2 изображения. Количество пилюлей: 8. Количество изображений: 8. Разрешение изображений: 600x400 Все изображения должны быть уникальными.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент финансы (рус.)

    $500

    Интересует написание рекламных статей для товаров и услуг финансово-кредитной тематики. Необходимо сделать описание по заданной теме, а также отметить основные достоинства указанных в задаче предложений. Интересующий стиль изложения - информационная статья рекламного характера. Примечания: 1. Цифры и другие характерные ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 10 статей о продвижении сайтов (Ру)

    $100

    Кол-во статей: 10 Кол-во слов в каждой статье: 500 Параграфы для каждой статьи (в целях уникализации возможна синонимизация заголовков параграфов): 1) Что такое продвижение сайтов (средствами seo и контекстной рекламы — yandex direct/adsense) ? 2) О продвижении сайтов средствами ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • RewriteRules

    $5

    Доброго времени суток, задачка: Написать группу правил для mod_rewrite, которые бы отдавали 404 при доступе к указанным в нем файлам и папкам (а в случае папок - рекурсивно), на основе указанной группы user_agent'ов. Номинальные входные данные для ...

    PHP
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для создания одностраничных сайтов

    $1200

    Всем привет! Разыскивыется дизайнер одностраничных сайтов. Вы можете получать 1200$ в месяц, работая удаленно. От вас требуется: 1) Создание не менее 50 страниц ежемесячно. 2) Ставка за создание одной страницы от 20$. От вас потребуется, в плане личностных характерстик: внимательность, трудолюбие, ...

    HTMLAjax
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla/WordPress - рекламный модуль

    $250

    Описание: Рекламный скрипт для Joomla/Wordpress. Каждому посетителю единоразово подгружается дополнительный html-контент, при просмотре сайта. Клиент-серверная модель управления контентом на удаленных скриптах. Детальное тз: По запросу в личке.

    WordPressHTMLJoomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
chicane
Андрей 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Python/Perl парсер PostreSQL дампа.
Был доволен работой с заказчиком
Сработали, Андрей компетентен. Справились с поставленной задачей в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
SergioStar
Сергей 
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Разработка модуля для httpd (apache)
Было очень приятно работать Задача ставилась и уточнялась грамотно Взаимодействие доброжелательное Никаких проблем с оплатой))
Всё хорошо! :)
Ответный отзыв
LaMaMaDeBosque
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Просмотр и корректировка 4х постов
С Сергеем приятно работать, вежлив в общении, четко ставит задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Всё проверено и сдано качественно.
Ответный отзыв
p0p0v0v
Олег 
61 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Чекер почтовых фрихостов (C/C++(Win))
Приятно работать с Сергеем! Спасибо!
Доволен работой Олега, всё в срок! Так держать!
Ответный отзыв
Bogdan_75
Богдан 
48 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Монитор статус хостов Host-Tracker.com
Отличный клиент. Никаких "ламерских" заблуждений и капризов, потому как клиент IT-граммотный.
Всё устроило, очень упорный человек :)
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