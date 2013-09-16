Имеется база магазина на postgres, в ней несколько таблиц. Что необходимо сделать: нужно написать поисковый скрипт на PHP, с удобной веб-мордой, благодаря которому можно было бы: 1. делать выборку продаж и покупателей по определенной стране (просматривать кто/когда/что ...