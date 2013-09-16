Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Цель: Выполнить указанную js-функцию для всех элементов страницы и вернуть результат значений в виде массива: key => value (string). Входные данные: html-файл c указанными js-функции в исходнике. Средства разработки: Любые unix-system-v-совместимые: node_js, c/cpp, lua, rails, etc. Исходный ...
- $100Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Приветствую, дорогие соискатели! Нужен специалист по CMS (joomla/wordpress) для написания простого скрипта. Цель: выводить нашу новость / поста из блога к юзеру без обращения к БД. Вся текстовка будет внутри скрипта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Приветствую, дорогие соискатели. Имеется скрипт: c бэкэндовым функционалом на питоне и фронтендной частью на php. Необходимо добавить в софт 2-е конкретные функции. Детальное описание работы в обязательном порядке отправится заинтересовавшим соискателям в ПМ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Приветствую, товарищи! Необходим человек с академическим знанием англ. языка (не ниже advanced'a) Необходимо произвести просмотр и корректировку 4-х текстов для онлайн-постингов. О постингах: присутствует один словесный каркас, разбитый на 4 файла, различия в которых являются минимальными: расхождение ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Приветствую! Необходимо реализовать софт для проверки на валидность почтовых фрихостов с возможностью закачки архива писем (imap, pop). Предустановки портов по-умолчанию под которые нужно настраивать работу программы: IMAP: 143 (imap v2,v4 - rfc 3501), 220 (imap v3 - rfc ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Скрипт, запрашивающий выборку определенного статуса у хостов в личном кабинете пользователя сервиса host-tracker.com. Интересующий нас статус: ошибка. В случае наличия данного статуса, скрипт высылает уведомление(1): на почту(2), либо по СМС(3). 1. Уведомление (формат уведомления - тело письма/СМС): [Status] ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Приветствую, товарищи! Необходимо написать скрипт на Perl, либо Shell для замены данных в "куче" генерированного контента. Данные о иерархии контента, а также особенностях замены с радостью предоставлю Вам в расширенном ТЗ (пм). От соискателей требуется: квалификация, обязательность, чистота ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Задача простая, но на сообразительность! :) Требуется реализовать вывод текста в в определенной области у генерируемых страниц CMS (wp, joomla), не используя плагины, только добавляя код в core. Соответственно, от реализатора потребуется: 1) Обязательность. 2) Навыки работы с функциями ...Закрыт10 лет назад
- $50
Имеется база магазина на postgres, в ней несколько таблиц. Что необходимо сделать: нужно написать поисковый скрипт на PHP, с удобной веб-мордой, благодаря которому можно было бы: 1. делать выборку продаж и покупателей по определенной стране (просматривать кто/когда/что ...Закрыт10 лет назад
- $1100
Онлайн-магазину нужны операторы для продаж по телефону. Совершать будем холодные звонки по целевым базам покупателей. Цель обзвона: 1. Продажа, 2. Выяснение потребностей клиента. Требования к оператору: знание английского языка на уровне не ниже разговорного, обязательность, коммуникабельность. Рабочий период обзвона: 01:00 - 08:00 ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Онлайн-компании требуется creative writing корпоративных benefits для главной страницы, в форме презентации. Работа должна быть выполнена и представлена на двух языках (русском и английском). Вводные данные: Размер текста: 100-200 слов (на каждом языке, +- 50) Детали, вводные и пожелания ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Приветствую всех, Для онлайн-аптеки необходимо нарисовать 3d-изображения пилюлей. Для каждой пилюли необходимо нарисовать 2 изображения. Количество пилюлей: 8. Количество изображений: 8. Разрешение изображений: 600x400 Все изображения должны быть уникальными.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Требуется компетентный C-кодер для разработки модуля управления доступом на основе групп правил / входных данных. Подробности о задаче вышлем всем заинтересовавшим кандидатам.Системное программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужен человек для доработки скрипта, работающего с большими объемами текста/данных. Необходимо исправить работу некоторых функций.Закрыт11 лет назад
- $500
Интересует написание рекламных статей для товаров и услуг финансово-кредитной тематики. Необходимо сделать описание по заданной теме, а также отметить основные достоинства указанных в задаче предложений. Интересующий стиль изложения - информационная статья рекламного характера. Примечания: 1. Цифры и другие характерные ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Кол-во статей: 10 Кол-во слов в каждой статье: 500 Параграфы для каждой статьи (в целях уникализации возможна синонимизация заголовков параграфов): 1) Что такое продвижение сайтов (средствами seo и контекстной рекламы — yandex direct/adsense) ? 2) О продвижении сайтов средствами ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
Необходимо изменить алгоритм парсинга удаленных рес-ов внутри скрипта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5
Доброго времени суток, задачка: Написать группу правил для mod_rewrite, которые бы отдавали 404 при доступе к указанным в нем файлам и папкам (а в случае папок - рекурсивно), на основе указанной группы user_agent'ов. Номинальные входные данные для ...Прочее1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1200
Всем привет! Разыскивыется дизайнер одностраничных сайтов. Вы можете получать 1200$ в месяц, работая удаленно. От вас требуется: 1) Создание не менее 50 страниц ежемесячно. 2) Ставка за создание одной страницы от 20$. От вас потребуется, в плане личностных характерстик: внимательность, трудолюбие, ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Описание: Рекламный скрипт для Joomla/Wordpress. Каждому посетителю единоразово подгружается дополнительный html-контент, при просмотре сайта. Клиент-серверная модель управления контентом на удаленных скриптах. Детальное тз: По запросу в личке.Закрыт11 лет назад