Добавить функции для софта (python ,php)

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Закрыт3 заявки115 просмотров

Приветствую, дорогие соискатели.

Имеется скрипт: c бэкэндовым функционалом на питоне и фронтендной частью на php.

Необходимо добавить в софт 2-е конкретные функции.

Детальное описание работы в обязательном порядке отправится заинтересовавшим соискателям в ПМ.

PHPPython
11 лет назад
serg_x
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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