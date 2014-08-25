Ruby доработки сайта

Есть инвестиционная карта области. На нее под своими учетными записями муниципальные образования добавляют свои инвестиционные площадки. Необходимо сделать так, чтобы при добавлении новой площадка не сразу появлялась на карте, а проходила процесс модерации а администратора: он мог или одобрить ее или отправить на доработку тому пользователю, кто ее добавил. Также нужен механизм статистики: какое муниципальное образование сколько площадок и какого типа имеет, сколько добавлено за последний месяц и т.д. Интересует сроки и ценник. http://investvladimir.ru/

P.s. рассказывать про то как криво все реализовано мне не нужно. Нужна работа по задаче