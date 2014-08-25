Ищем специалиста или команду для поддержки Python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки167 просмотров

Объем в обычном рабочем режиме небольшой .

Основные проблемы с которыми мы сталкиваемся и которые не зависят от нас это выделенные сервера ( 6 штук Hetzner ) ,и два однотипных сторонних ресурса с которых бы берем рабочую информацию для обработки нашими сотрудниками. С серверами обычные стандартные проблемы ( потеря сети, перегрузка оборудование и так далее ) . С сторонними сайтами ситуация по чаще, так как при каждом изменении кода на их стороне, нам необходимо править и наш код , что бывает не чаще чем один раз в неделю . Таким образом если на нашей стороне все работает то на поддержку мы тратим не более часа в неделю . Но к сожалению так как мы незнаем, когда может произойти изменения мы и вынуждены работать 24 часа и 7 дней в неделю . Ресурс использует – Python, Django, Redis, Celery Буду рад оговорить сумму ежемесячного вознаграждения в индивидуальном порядке.

DjangoPythonRedis
11 лет назад
agencykievodessa
Владислав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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