Парсер наличия мест

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки219 просмотров

Нужно написать скрипт парсер наличия мест на сайте http://booking.uz.gov.ua/ru/

Исходные данные - откуда / куда и дата выезда.

Нужно определить список поездов, варианты вагонов, цены и количество мест.

11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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