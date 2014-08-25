ModX Evo ShopKeeper

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Необходимо решить вопрос с выгрузкой заказов в файл (xml) импорта.

Пишите в скайп, кто имеет опыт и сможет быстро разобраться.

MODX
11 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров