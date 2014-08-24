Небольшое задание на Ruby on Rails

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  2. Веб-программирование
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Требуется сделать подготовку данных на сервере с помощью Руби\Рэйлс. Подробности в личке. Обсуждение стоимости там же.

Ruby
11 лет назад
termodrova
Игорь 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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