Уже работает синхронизация товаров сайтов поставщиков сайта handybrands.ru (ОпенКарт) и http://www.borsellino.ru/ с сайтом www.handymoda.ru при этом доступы к личным кабинетам этих сайтов имеются. При этом есть связь с программистами поставщиков. Необходимо допилить синхронизацию. ...
Простенькая игра на сайт с Email-ом результата
На сайте небольшого цирка будет размещен баннер примерно такого содержания: «Прихлопни глупых клоунов, получи приз!». При нажатии на баннер отдельным окном должна открываться страница с игрой.
Далее с этого места – описание тз программисту с содержанием игры и последующим событием в случае достижения игроком результата:
На цветном поле в разных местах через разные промежутки времени и в течение определенного фиксированного времени (в районе ~ 200 секунд) появляются и пропадают 4-5 персонажей (диснеевские гномы) разных размеров. Общее количество появлений примерно ~ 250. Игрок получает разные призы (всего три вида призов) за количество прихлопнутых (пальцем на тачскрине, или мышью) персонажей. За ~ 140 штук приз номер 1, за ~ 170 приз 2, за ~ 230 номер 3. Параметры настройки игры (название приза, время игры, количество кликов за каждый вид приза) должны быть регулируемы (можно без админки, прямо в скрипте, но обязательно с комментами). При достижении игроком любого из выгрышных результатов, всплывает модальное окно с информацией о выигрыше. В окне должны присутствовать следующие элементы:
1. Поздравление и название приза (поздравляем! Вы выиграли приз такой-то…)
2. Сгенерированный индивидуальный QR Code
3. ID выигрыша (некое число)
4. Поле для занесения адреса электронной почты выигравшего и кнопка отправления всей вышеперечисленной информации по соответствующему адресу.
Выгиравший будет иметь два варианта дальнейших действий:
1. Либо сфотографировать информацию прямо с экрана, и предъявить затем снимок на контроле билетов (прямо на экране).
2. Либо забить в поле адрес свой электронной почты, получить на эту поту всю информацию (желательно вложенным файлом), распечатать и принести на представление.
Игру желательно сделать на JavaScript поскольку с Flash на многих гаджетах проблемы. Или, как вариант, сделать флэш-вариант, но эскпортнуть потом в hml5, главное – совместимость со всеми основными браузерами.
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