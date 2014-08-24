Изменения в структуре URL, тегирование и т.д.

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка172 просмотра

Предлагаем интересный проект только для профессионалов (брались делать 3 человека). Подробности в ТЗ. От вас реальные сроки и окончательная стоимость.

11 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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Нет заявок фрилансеров