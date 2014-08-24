Локализация по почтовому индексу

в портале для потребителей предусмотрена регистрация потребителя с обязательными параметрами -

Страна*

Почтовый индекс*

Область*

Город*

Адрес*

при этом обнаружен источник таблицы "почтовые индексы страны с координатами для всех стран" -например для всей России

http://geopostcodes.com/Russia?l=1 - можно приобрести за разумные деньги и из полученно таблицы Sample_GeoPC_RU_Places.csv получить таблицу mysql по источнику и после ввода потребителем страны и почтового индеса получить для регистрирующегося данные о почтовом отделении, которые в большей части

дают данные об адрес (улица-дом может ввести сам потребитель)

в настоящее время используется таблица почтовых отделений следующей структуры

id bigint(20)

lat double

lon double

postcode varchar(6)

author_id bigint(20)

country_id bigint(20)

где author_id - автор записи о почтовом отделении

нужно сделать - микросайт с таблицами - клиент и Почта

клиент указвает (выбор) страну и вводит индекс почты - показываем у клиента поля из таблицы Почта и если они не изменены клиентом - записвываем в таблицу клиентов

если изменены (улица и дом, квартира) - записываем введенное

при этом пониамем, что основные детали адреса - указаны в таблице Почтовый Индекс (область, город и тп)

усложнение 1 - считаем, что есть помимо Английского есть национальное написание адреса почты -как выбрать

усложнение 2 - считаем что есть реальный адрес почты на языке страны (с точностью до улицы и дома) -как ввести

усложнение 3 - имеем возмжность сделать таблицу "адреса почтового отделения" где записаны улицы и диапазон номеров домов (изи перечень номеров домов), которые отнесены к этому почтовому индексу - надо дать список выбора для регистрирующего (улица и затем дом из справочника)