Уже работает синхронизация товаров сайтов поставщиков сайта handybrands.ru (ОпенКарт) и http://www.borsellino.ru/ с сайтом www.handymoda.ru при этом доступы к личным кабинетам этих сайтов имеются. При этом есть связь с программистами поставщиков. Необходимо допилить синхронизацию. ...
Локализация по почтовому индексу
в портале для потребителей предусмотрена регистрация потребителя с обязательными параметрами -
Страна*
Почтовый индекс*
Область*
Город*
Адрес*
при этом обнаружен источник таблицы "почтовые индексы страны с координатами для всех стран" -например для всей России
http://geopostcodes.com/Russia?l=1 - можно приобрести за разумные деньги и из полученно таблицы Sample_GeoPC_RU_Places.csv получить таблицу mysql по источнику и после ввода потребителем страны и почтового индеса получить для регистрирующегося данные о почтовом отделении, которые в большей части
дают данные об адрес (улица-дом может ввести сам потребитель)
в настоящее время используется таблица почтовых отделений следующей структуры
id bigint(20)
lat double
lon double
postcode varchar(6)
author_id bigint(20)
country_id bigint(20)
где author_id - автор записи о почтовом отделении
нужно сделать - микросайт с таблицами - клиент и Почта
клиент указвает (выбор) страну и вводит индекс почты - показываем у клиента поля из таблицы Почта и если они не изменены клиентом - записвываем в таблицу клиентов
если изменены (улица и дом, квартира) - записываем введенное
при этом пониамем, что основные детали адреса - указаны в таблице Почтовый Индекс (область, город и тп)
усложнение 1 - считаем, что есть помимо Английского есть национальное написание адреса почты -как выбрать
усложнение 2 - считаем что есть реальный адрес почты на языке страны (с точностью до улицы и дома) -как ввести
усложнение 3 - имеем возмжность сделать таблицу "адреса почтового отделения" где записаны улицы и диапазон номеров домов (изи перечень номеров домов), которые отнесены к этому почтовому индексу - надо дать список выбора для регистрирующего (улица и затем дом из справочника)
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