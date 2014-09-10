Установить и настроить компонент sh404s

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Завершен3 заявки124 просмотра

Необходимо установить и настроить компонент sh404sef joomla 2.5

Joomla
11 лет назад
ElenaSmile
Елена 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранные исполнители

v0r0n
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
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оплата своевременная, ТЗ поставлено четко, комуникабельность на высоте
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$15
1 день
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Отличная заказчица=) Все доступы предоставила, списки составила, правки по спискам делала быстро, вообщем не работа а сказка=) Оплата моментально! рекомендую!

Заявки фрилансеров

v0r0n
36 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад