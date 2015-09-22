Оживить шаблон одностраничного сайта (jQuery, JS)

Есть готовый одностраничный сайт (заготовка). Состоит из текста, картинки, верхнего меню, логотипа. Необходимо добавить к нему некоторое поведение с использованием JS либо jQuery. Поведение "завязано" на событие прокрутки страницы.

ТЗ находится в прикрепленных файлах. Также исполнителю будет выслан готовый html-шаблон