Нужно сделать сайт на Joomla. 1. Установка шаблона Themeforest. 2. Модуль галереи. 3. Модуль отзывов. 4. Модуль настройки блока Price Tariff. Подробности по запросу, оплата ...
Оживить шаблон одностраничного сайта (jQuery, JS)
Есть готовый одностраничный сайт (заготовка). Состоит из текста, картинки, верхнего меню, логотипа. Необходимо добавить к нему некоторое поведение с использованием JS либо jQuery. Поведение "завязано" на событие прокрутки страницы.
ТЗ находится в прикрепленных файлах. Также исполнителю будет выслан готовый html-шаблон
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