Оживить шаблон одностраничного сайта (jQuery, JS)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки227 просмотров

Есть готовый одностраничный сайт (заготовка). Состоит из текста, картинки, верхнего меню, логотипа. Необходимо добавить к нему некоторое поведение с использованием JS либо jQuery. Поведение "завязано" на событие прокрутки страницы.

ТЗ находится в прикрепленных файлах. Также исполнителю будет выслан готовый html-шаблон

HTMLJavaScriptjQuery
11 лет назад
andrei-v
Евгений 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
В целом, Александр ответственно подошел к выполнению заказа. Во время исполнения возникли непредвиденные трудности в виде невозможности реализации изначально задуманного. По ходу дела пришлось вносить правки с моей стороны в ТЗ. Благодаря тому, что он оставался на связи и отклику на мои пожелания, удалось согласовать окончательный вариант и решить задачу. Я остался доволен и рекомендую этого человека.
Хороший и адекватный заказчик. Доступно и подробно объяснил задание. Оперативно отвечает на все возникающие вопросы. Своевременно оплатил работу. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад