Отгрузка данных посредствам отправки POST запроса

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Закрыт8 заявок179 просмотров

Необходимо реализовать на PHP механизм, позволяющий отгружать базу данных находящуюся в csv, методом пост запросов на url.

Детальные требования к скрипту прикреплены.

Бюджет по согласованию. Оплата только безопасная сделка.

PHP
11 лет назад
Migmig
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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