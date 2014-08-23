Приветствую. Требуется скрипт для парсинка и автопостинга сообщений из vk.com по сл. схеме: 1. Дается список пабликов-доноров.( тематика it,~10 шт) 2. Из них отсеиваются посты с кол-вом лайков менее числа ...
Отгрузка данных посредствам отправки POST запроса
Необходимо реализовать на PHP механизм, позволяющий отгружать базу данных находящуюся в csv, методом пост запросов на url.
Детальные требования к скрипту прикреплены.
Бюджет по согласованию. Оплата только безопасная сделка.
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