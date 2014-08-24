[javascript] консультация по простой проблеме

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки221 просмотр

Требуется консультация программиста, хорошо знающего яваскрипт. Есть проблема с динамической загрузкой контента в блок.

http://ua.inforesist.org/xarkivski-prikordonniki-znajshli-na-kordoni-bezpilotnik-fsb-rosi%D1%97-yakij-provodiv-rozvidku/

Кусок кода:

$('#advertise_block').remove();

$('.adsbygoogle').remove();

wrap.append('

' + $('#advertise_block_data').text() + '

');

Кликните по фото статьи, и понажимайте на слайдер.

Реклама гугл под фото загружается только три раза подряд, на четвёртый - уже ничего не отображает.

JavaScript
11 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
42 минуты назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Получил чёткое решение задачи. Рекомендую как исполнителя и человека к сотрудничеству !
Было приятно работать! Оплата согласно договоренности!

Заявки фрилансеров

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт-парсер

    Приветствую. Требуется скрипт для парсинка и автопостинга сообщений из vk.com по сл. схеме: 1. Дается список пабликов-доноров.( тематика it,~10 шт) 2. Из них отсеиваются посты с кол-вом лайков менее числа ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Jquery эффекты для сайта

    $20

    1. Необходимо при наведении на картинку раскрывать ее реальную высоту, сейчас она спрятана под фиксированную высоту 240 пикслей в DIV блоке. Высота у картинок всегда разная, учитывайте это. Также стоит учитывать, что под скрытой картинкой ...

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Восстановление сайта из резервной копии

    Сайт был удален с домена, но осталась резервная копия которую мне вернули. С нее, по присланным мне инструкциям, я произвела восстановление! Но половины сайта нет!((( Сказали что возможно все загрузилось с ошибками! Хочется понять в ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внедрить модуль заказа билетов на WP

    1. Требуется внедрить на сайт http://wp.massique.com/ (wordpress) и настроить схему зала модуль - собираюсь купить http://wppost.ru/products/wp-reservation-place-bronirovanie-i-oplata-mest-onlajn/ 2-я задача - подключение платежных систем (скорей всего Робокассы)

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить функционал фильтра товаров в инетмагазине

    Есть работающий фильтр товаров интернет-магазина. Пример – http://www.biocomfort-group.ru/new/nastennyie-konditsioneryi Это плагин к CMS, код открыт. Нужно: Заложить возможность делать поиск по любым типам параметров с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интеграция с СРА

    Требуется специалист для выполнения работы по интеграции сайтов нашей компании в сервисы СРА (установка подтверждающих пикселей, организация записей значений GET параметров в cookies пользователя для его последующей идентификации при возврате и корректной работы трекинга, прочее). ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптическое выравнивание на сайте

    $50

    Нужно создать скрипт для оптического выравнивания знаков пунктуации справа. реализация на JS Имеется текст c мягкими переносами — &amp;shy; выравнивание text-align:justify; Для примера выравнивание справа http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/120/ выносим знаки пунктуации: дефис, точка, запятая, ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Установить и "подружить" 2 модуля в Webasyst 4.

    $100

    Требуется "подружить" 2 модуля для Webasyst 4. 1. Модуль Оформление в 1 шаг + Яндекс.Быстрый заказ (http://www.jorange.ru/webasyst/modules/5) 2. Модуль доставки eDost.ru (http://www.edost.ru/kln/help-webasyst.html) Оба модуля устанавливаются без ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад