Jquery эффекты для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок242 просмотра

1. Необходимо при наведении на картинку раскрывать ее реальную высоту, сейчас она спрятана под фиксированную высоту 240 пикслей в DIV блоке. Высота у картинок всегда разная, учитывайте это. Также стоит учитывать, что под скрытой картинкой есть контент, он должен смещаться вниз в зависимости от высоты картинки. Чтобы понять более детально, что мне нужно откройте картинку в проекте.

2. Написать выпадающее меню при наведении мышкой на кнопку. Выпадающее меню должно автоматический закрываться, если мышка находится в не зоне активной области с задержкой (задержку необходимо вынести в конфиг, чтобы я мог адаптировать ее под свои нужды).

Верстка уже готова, вам необходимо лишь написать код. Обязательно на Jquery. Принимаются изящнее кроссбраузерные решения, без излишней «простыни» кода.

jQuery
11 лет назад
webantis
36 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$19
1 день
Все хорошо.
отличный заказчик, знает, чего хочет, оплата вовремя впечатления хорошие, буду рад сотрудничать и дальше ;)

Заявки фрилансеров

serjyamp
Сергей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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