Приветствую. Требуется скрипт для парсинка и автопостинга сообщений из vk.com по сл. схеме: 1. Дается список пабликов-доноров.( тематика it,~10 шт) 2. Из них отсеиваются посты с кол-вом лайков менее числа ...
Jquery эффекты для сайта
1. Необходимо при наведении на картинку раскрывать ее реальную высоту, сейчас она спрятана под фиксированную высоту 240 пикслей в DIV блоке. Высота у картинок всегда разная, учитывайте это. Также стоит учитывать, что под скрытой картинкой есть контент, он должен смещаться вниз в зависимости от высоты картинки. Чтобы понять более детально, что мне нужно откройте картинку в проекте.
2. Написать выпадающее меню при наведении мышкой на кнопку. Выпадающее меню должно автоматический закрываться, если мышка находится в не зоне активной области с задержкой (задержку необходимо вынести в конфиг, чтобы я мог адаптировать ее под свои нужды).
Верстка уже готова, вам необходимо лишь написать код. Обязательно на Jquery. Принимаются изящнее кроссбраузерные решения, без излишней «простыни» кода.
Выбранный исполнитель
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