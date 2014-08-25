Jquery эффекты для сайта

1. Необходимо при наведении на картинку раскрывать ее реальную высоту, сейчас она спрятана под фиксированную высоту 240 пикслей в DIV блоке. Высота у картинок всегда разная, учитывайте это. Также стоит учитывать, что под скрытой картинкой есть контент, он должен смещаться вниз в зависимости от высоты картинки. Чтобы понять более детально, что мне нужно откройте картинку в проекте.

2. Написать выпадающее меню при наведении мышкой на кнопку. Выпадающее меню должно автоматический закрываться, если мышка находится в не зоне активной области с задержкой (задержку необходимо вынести в конфиг, чтобы я мог адаптировать ее под свои нужды).

Верстка уже готова, вам необходимо лишь написать код. Обязательно на Jquery. Принимаются изящнее кроссбраузерные решения, без излишней «простыни» кода.