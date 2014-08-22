Нужно создать скрипт для оптического выравнивания знаков пунктуации справа. реализация на JS Имеется текст c мягкими переносами — &shy; выравнивание text-align:justify; Для примера выравнивание справа http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/120/ выносим знаки пунктуации: дефис, точка, запятая, ...
Выборочный watermark на wordpress
В плагине Image Watermark нужно сделать функцию выборочного размещения ватермарка.
Чтобы во время загрузки фото выбирать загружать ли к этому фото ватермарк или нет.
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