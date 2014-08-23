Есть сайт-визитка, с небольшим инет-магазином. Нужно чтоб перед тем как товар(программа питания) попадала в корзину был выбор между кол-во дней. У одного из товара есть еще выбор калорий, 3 пункта. Всего товаров ...
Доработать пару скриптов на WP
Уважаемые соискатели, на недавно установленном сайте(пл.WP), был замечен баг, не отображаются некоторые детали!
Прошу оставляйте цены и сроки!
Свяжусь сам рассмотрев всех заинтересовавшихся!
Цены предлагайте обдуманно, так как работа не сложная!
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