Нужно внести небольшие правки на сайте

Есть сайт-визитка, с небольшим инет-магазином.

Нужно чтоб перед тем как товар(программа питания) попадала в корзину был выбор между кол-во дней.

У одного из товара есть еще выбор калорий, 3 пункта.

Всего товаров 3, работает пока один.

15 wmz по факту