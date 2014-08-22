Написать парсер

Нужен парсер сайта afisha.ru

Общие требования по написанию парсера:

1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 — 5.3)

2. Должен поддерживать допарсивание по крону.

3. Формат хранения данных — sql

4. Информация должна быть в ячейках.

5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)

6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файта в БД.

7. заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.

8. Многопоточность, поддержка прокси.

9. Парсер должен парсить как все разделы, так и отдельно указанные.

Фильмы

http://www.afisha.ru/movies/movie_list/

Название русск

Название англ

Жанр

Режиссер

В ролях

Страна

Год

Длительность

Сайт

Трейлеры (код видео)

Кадры

Количество голосов

==

Кинотеатры

http://www.afisha.ru/samara/cinemas/cinema_list/

(+ по тому же шаблону парсятся выставочные залы http://www.afisha.ru/samara/showrooms/showroom_list/)

Название

Город

Телефон

Адрес

Стоимость билетов

Сайт

Количество голосов

Фото (если есть)

==

Рестораны

http://www.afisha.ru/samara/restaurants/restaurant_list/

Название

Кухня

Город

Телефон

Адрес

Режим работы

Услуги http://take.ms/Hxkek

Сайт

Фото

Количество голосов

==

Музеи

http://www.afisha.ru/samara/museums/museum_list/

Название

Тип http://take.ms/uq82X

город

телефон

адрес

режим работы

стоимость билета

Сайт

Фото

расписание

количество голосов

==

Клубы

http://www.afisha.ru/samara/clubs/club_list/

Название

тип

город

телефон

адрес

Режим работы

Дополнительно http://take.ms/A5Z37

расписание

сайт

фото

количество голосов

==

Театры

http://www.afisha.ru/samara/theatre/theatre_list/

Название

тип http://take.ms/KdoBq

город

Телефон

Адрес

Режим работы кассы

сайт

фото

Репертуар:

название

тип

дата, время

Количество голосов

==

Магазины

http://www.afisha.ru/samara/shops/shop_list/

Название

тип

город

входит в сеть магазинов

телефон

адрес

режим работы

сайт

фото

количество голосов

==

Галереи

http://www.afisha.ru/samara/galleries/gallery_list/

название

город

телефон

адрес

режим работы

стоимость билета

сайт

фото

Расписание:

название

тип

дата

голосов

==

Гостиницы

http://www.afisha.ru/samara/hotels/hotel_list/

название

информация http://take.ms/XHAN4

город

телефон

адрес

режим работы

сайт

Фото

голосов

==

Концертные залы

http://www.afisha.ru/samara/concerthalls/concerthall_list/

название

тип

город

телефон

адрес

режим работы

сайт

фото

описание http://take.ms/FtUBe

голосов

==

Парки

http://www.afisha.ru/samara/parks/park_list/

Название

тип

город

телефон

адрес

режим работы

стоимость билета

сайт

фото

описание

голосов

==

Прочее (места)

http://www.afisha.ru/samara/other/other_list/

(по тому же шаблону парсить салоны красоты http://www.afisha.ru/samara/beauty_salons/beautyshop_list/

спортивные сооружения http://www.afisha.ru/samara/sport/sportbuilding_list/

фитнес-центры http://www.afisha.ru/samara/fitnesscenters/fitnesscenter_list/)

название

инфо http://take.ms/LxLnK

город

телефон

адрес

режим работы

сайт

фото

описание http://take.ms/RhVDD

голосов