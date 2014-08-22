.net Конвертер Базы MediaWiki (net MeidaWiki parser ) донорская база mind4cloud.com/my_wiki_test.sql целевая таблица в приложении вопросы по существу можно уточнить у Дениса webndesignstudio ...
Написать парсер
Нужен парсер сайта afisha.ru
Общие требования по написанию парсера:
1. Парсер долен быть написан на PHP (версия 5.2 — 5.3)
2. Должен поддерживать допарсивание по крону.
3. Формат хранения данных — sql
4. Информация должна быть в ячейках.
5. Обязательными столбцами являются id (инкремент, первое поле) и used (пустое поле, последнее)
6. Хранение графических и других файлов локально с разделением по папкам с обязательным хранением пути до файта в БД.
7. заголовки ячеек должны быть интуитивно понятны. Пишем латиницей.
8. Многопоточность, поддержка прокси.
9. Парсер должен парсить как все разделы, так и отдельно указанные.
Фильмы
http://www.afisha.ru/movies/movie_list/
Название русск
Название англ
Жанр
Режиссер
В ролях
Страна
Год
Длительность
Сайт
Трейлеры (код видео)
Кадры
Количество голосов
==
Кинотеатры
http://www.afisha.ru/samara/cinemas/cinema_list/
(+ по тому же шаблону парсятся выставочные залы http://www.afisha.ru/samara/showrooms/showroom_list/)
Название
Город
Телефон
Адрес
Стоимость билетов
Сайт
Количество голосов
Фото (если есть)
==
Рестораны
http://www.afisha.ru/samara/restaurants/restaurant_list/
Название
Кухня
Город
Телефон
Адрес
Режим работы
Услуги http://take.ms/Hxkek
Сайт
Фото
Количество голосов
==
Музеи
http://www.afisha.ru/samara/museums/museum_list/
Название
город
телефон
адрес
режим работы
стоимость билета
Сайт
Фото
расписание
количество голосов
==
Клубы
http://www.afisha.ru/samara/clubs/club_list/
Название
тип
город
телефон
адрес
Режим работы
Дополнительно http://take.ms/A5Z37
расписание
сайт
фото
количество голосов
==
Театры
http://www.afisha.ru/samara/theatre/theatre_list/
Название
город
Телефон
Адрес
Режим работы кассы
сайт
фото
Репертуар:
название
тип
дата, время
Количество голосов
==
Магазины
http://www.afisha.ru/samara/shops/shop_list/
Название
тип
город
входит в сеть магазинов
телефон
адрес
режим работы
сайт
фото
количество голосов
==
Галереи
http://www.afisha.ru/samara/galleries/gallery_list/
название
город
телефон
адрес
режим работы
стоимость билета
сайт
фото
Расписание:
название
тип
дата
голосов
==
Гостиницы
http://www.afisha.ru/samara/hotels/hotel_list/
название
информация http://take.ms/XHAN4
город
телефон
адрес
режим работы
сайт
Фото
голосов
==
Концертные залы
http://www.afisha.ru/samara/concerthalls/concerthall_list/
название
тип
город
телефон
адрес
режим работы
сайт
фото
описание http://take.ms/FtUBe
голосов
==
Парки
http://www.afisha.ru/samara/parks/park_list/
Название
тип
город
телефон
адрес
режим работы
стоимость билета
сайт
фото
описание
голосов
==
Прочее (места)
http://www.afisha.ru/samara/other/other_list/
(по тому же шаблону парсить салоны красоты http://www.afisha.ru/samara/beauty_salons/beautyshop_list/
спортивные сооружения http://www.afisha.ru/samara/sport/sportbuilding_list/
фитнес-центры http://www.afisha.ru/samara/fitnesscenters/fitnesscenter_list/)
название
инфо http://take.ms/LxLnK
город
телефон
адрес
режим работы
сайт
фото
описание http://take.ms/RhVDD
голосов
Заявки фрилансеров
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