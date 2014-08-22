Доработка модуля

Здравствуйте.

Сайт на joomla -- jet-toy.ru

1) Нужно, чтобы при поиске, клиент получал результаты поиска, причем в том же виде что и просто на витрине (картинка + краткое описание), а не списком (текстом) как сейчас.

2.1) Сейчас, при поиске, выводятся сверху рекомендуемые товары, а внизу страницы — результаты поиска текстом --- рекомендуемые товары нужно убрать из поиска, чтобы оставались только результаты поиска. (как пример можно ввести слово танки в поиск)

2) когда лазиешь слева по меню, нужно чтобы точка оставалась в той категории, где ты сейчас находишься

Цена? и сроки?