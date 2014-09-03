Парсер для вконтакте

Необходима программа для вконтакте

цель: найти друзей друзей в моих сообществах

вариант алгоритма

сначала получаем список всех пользователей из всех групп куда аккаунт вступил (База)

потом получам список друзей друга 1, друга 2,друга n,

потом берем первую строчку (id) друга 1 ищем ее в Базе, если совпадение есть то присваевaем строчке одно очко и переходим к следующей.

потом переходим к другу 2 (очки у id друзей-друзей сохраняются)

потом берем 50 id с наибольшим количеством очков (получились люди в интересующих нас группах с максимальным количеством общих друзей) выводим их в список

переходим к следующему аккаунту...

должен быть какой то черный лист, что бы один id не попал в два списка (в черный лист добавляются все id кому уже послано приглашение)

Сколько может стоить реализация?