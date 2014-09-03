Добрый вечер! Очень срочно ищу веб мастера, способного в сжатые сроки сверстать новый дизайн (исходники есть) и повесить на работающий сайт на Typo3. Позже надо будет сделать кое-какие доработки в движке. Оплачиваться будет отдельно. ...
Парсер для вконтакте
Необходима программа для вконтакте
цель: найти друзей друзей в моих сообществах
вариант алгоритма
сначала получаем список всех пользователей из всех групп куда аккаунт вступил (База)
потом получам список друзей друга 1, друга 2,друга n,
потом берем первую строчку (id) друга 1 ищем ее в Базе, если совпадение есть то присваевaем строчке одно очко и переходим к следующей.
потом переходим к другу 2 (очки у id друзей-друзей сохраняются)
потом берем 50 id с наибольшим количеством очков (получились люди в интересующих нас группах с максимальным количеством общих друзей) выводим их в список
переходим к следующему аккаунту...
должен быть какой то черный лист, что бы один id не попал в два списка (в черный лист добавляются все id кому уже послано приглашение)
Сколько может стоить реализация?
Выбранный исполнитель
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