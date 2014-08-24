Поправить код в Вордпрес.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок169 просмотров

В шаблоне вордпрес на сайте http://selen-grand.ru/ поправить код

1. Задача

Нужно вписать в файл сss код, который бы один раз обозначил Хедер рисунок для всех страниц.

Т.е. при создании страницы, рисунок Маяк (Хедер сайта) автоматически прикреплялся для каждой страницы.

2. Задача

Сделать так, что бы при создании страницы автоматически, Заголовок был скрыт и не вылезал на Хедер, сейчас Заголовок на каждой странице скрываем спец. кодом.

3. Ускорить загрузку страниц сайта.

Пишите сроки и стоимость.

WordPress
11 лет назад
aspitalesya
Алеся 
44 года
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Задача выполнена отменно. Все работает. Рекомендую.
Абсолютно адекватный заказчик, четкая постановка задачи, моментальная связь, четкая оплата, приятно работать!

Заявки фрилансеров

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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