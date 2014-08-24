Доработка скриптов интернет-магазина на базе Melbis 5.0. Настройка отправки сообщений для покупателя при изменении статуса заказа. Предпочтение исполнителю со знанием Melbis 5.0 Предпочтение оплаты - расчетный счет. Варианты - карта VISA ...
Поправить код в Вордпрес.
В шаблоне вордпрес на сайте http://selen-grand.ru/ поправить код
1. Задача
Нужно вписать в файл сss код, который бы один раз обозначил Хедер рисунок для всех страниц.
Т.е. при создании страницы, рисунок Маяк (Хедер сайта) автоматически прикреплялся для каждой страницы.
2. Задача
Сделать так, что бы при создании страницы автоматически, Заголовок был скрыт и не вылезал на Хедер, сейчас Заголовок на каждой странице скрываем спец. кодом.
3. Ускорить загрузку страниц сайта.
Пишите сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
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