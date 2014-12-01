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Отзывы заказчиков
$30
3 балла
9 лет назад
После договоренностей исполнитель пропал на пару дней, сроки прошли. Потом появился, извинился, в итоге договорились продолжить. Задание было выполнено менее, чем на половину, оговоренный срок истек, после чего исполнитель снова пропал.
Ответный отзыв
да, пропал, были причины и их разъяснения никому не интересны поэтому и излагать не буду. да не доделал шаблон, но и оплату\предоплату не брал и не просил, странный отзыв, ловите такой же.
$50
9 баллов
9 лет назад
Виталий - профессионал, ориентируется в теме отлично, работает четко и точно. Лучше заказчика понимает, что именно надо сделать. Рекомендую всячески.
Ответный отзыв
Рекомендую, надеюсь еще поработаем.
$15
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую
Ответный отзыв
рекомендую
$60
10 баллов
9 лет назад
Отличный фрилансер со знанием своего дела на 5 с плюсом. Качественно выполнил поставленную перед ним задачу. На связи почти круглосуточно. Поддержка и консультации после сдачи проекта без проблем. Было приятно работать. Советую как ответственного человека и специалиста с большой буквы. Сотрудничеством остался очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Ответный отзыв
Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
9 лет назад
Виталий быстро и максимально точно сверстал по макету 2 слайдера на сайт на вордпрессе. Приятно иметь дело с профессионалом. Буду обращаться. Спасибо! И рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, моментальные ответы на мелкие уточнения по работе, столь же быстрая оплата! Надеюсь еще не раз поработаем :)
Системы управления (CMS)
7 отзывов(-1)
от $1
от 1 дня
#221
HTML-верстка
6 отзывов
от $1
от 1 дня
#569
Веб-программирование
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#590
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1208
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1893