vitaly-go

Виталий vitaly-go

 
43 годаБеларусь/Гомель
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков
hritanze
Илья 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
3 балла
9 лет назад
Доработка шаблона и установка на Wordpress
После договоренностей исполнитель пропал на пару дней, сроки прошли. Потом появился, извинился, в итоге договорились продолжить. Задание было выполнено менее, чем на половину, оговоренный срок истек, после чего исполнитель снова пропал.
да, пропал, были причины и их разъяснения никому не интересны поэтому и излагать не буду. да не доделал шаблон, но и оплату\предоплату не брал и не просил, странный отзыв, ловите такой же.
Ответный отзыв
valiran
56 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Установить и настроить на сайте новую тему WordPress
Виталий - профессионал, ориентируется в теме отлично, работает четко и точно. Лучше заказчика понимает, что именно надо сделать. Рекомендую всячески.
Рекомендую, надеюсь еще поработаем.
Ответный отзыв
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Верстка внутренних страниц сайта HTML
Рекомендую
рекомендую
Ответный отзыв
rozmarin
Роман 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Верстка и установка на wordpress
Отличный фрилансер со знанием своего дела на 5 с плюсом. Качественно выполнил поставленную перед ним задачу. На связи почти круглосуточно. Поддержка и консультации после сдачи проекта без проблем. Было приятно работать. Советую как ответственного человека и специалиста с большой буквы. Сотрудничеством остался очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо.
Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Vlad71
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Wordpress. 2 карусели сделать.
Виталий быстро и максимально точно сверстал по макету 2 слайдера на сайт на вордпрессе. Приятно иметь дело с профессионалом. Буду обращаться. Спасибо! И рекомендую!
Четкая постановка задачи, моментальные ответы на мелкие уточнения по работе, столь же быстрая оплата! Надеюсь еще не раз поработаем :)
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Системы управления (CMS)
7 отзывов(-1)
от $1
от 1 дня
#221
HTML-верстка
6 отзывов
от $1
от 1 дня
#569
Веб-программирование
4 отзыва
от $1
от 1 дня
#590
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1208
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1893