Надо перекрыть окно шириной 4,8 метра армопоясом, т.е. получится защемленная с двух сторон балка. Ширина балки 390 мм, высота 200 мм. Армирование нижнее из 4х20 мм, верхнее 4х12 мм, поперечные хомуты из арматуры диаметром 8 ...
- Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо переделать/доработать сайт www.constructors.pro. Сайт построен на Wordpress, размещен на Мастерхосте. Шаблон и дизайн менять допускается, но желательно оставить Wordpress. Важно, чтобы сайт был адаптирован под просмотр с мобильного и с ПК. Любые предложения ...Завершен5 лет назад
Добрый день. После некоторых доработок сайта на WP пропала стандартная пагинация записей (тема WP - Mantra). Откаты на предыдущие версии и восстановление архивов не помогли. 1) Записи 1-й категории выводятся здесь: http://www.teploobmenka.ru/oborud/ Задача - сделать пагинацию внизу страницы и возможность ...Завершен7 лет назад
Сайт висит на тестовом домене [url=http://www.teploobmenka.ru.mastertest.ru/]http://www.teploobmenka.ru.mastertest.ru/[/url]. Основные задачи на данный момент: 1. Новости - на главной Сейчас новости сделаны на плагине List Category Posts. Выглядит это как перечень обычных гиперссылок на главной. А хочется новости примерно как на [url=http://www.refportal.com/]http://www.refportal.com/[/url] с картинками, ...Завершен7 лет назад
Добрый день, Необходимо доработать шаблон сайта на Wordpress http://www.teploobmenka.ru.mastertest.ru/. Задание прилагается. Сайт в процессе создания (выполняется update и перенос на Wordpress сайта www.teploobmenka.ru). При успешном выполнении будут новые задачи по развитию и доработке проекта (создание каталога организаций, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать изображения с типами фундаментов для сайта www.constructors.pro. Прилагаю 8 картинок с другого сайта, которые по сути надо перерисовать в ином стиле. Значения размеров, надписи, ориентацию, конструкции - все сохранить, просто нужно уйти от ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Wordpress установлен, доступ к админке и FTP предоставлю. Есть недоверстанный HTML/CSS макет (прилагается). Необходимо: 1. Макет: 1.1. “прижать” футер к низу экрана, когда контента по высоте меньше, чем на высоту экрана. Когда контента больше ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать редизайн и блочную верстку портала www.teploobmenka.ru.Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад