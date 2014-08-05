hritanze

Илья hritanze

 
39 летРоссия/Мытищи
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$110
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Расчет железобетонной балки

    Надо перекрыть окно шириной 4,8 метра армопоясом, т.е. получится защемленная с двух сторон балка. Ширина балки 390 мм, высота 200 мм. Армирование нижнее из 4х20 мм, верхнее 4х12 мм, поперечные хомуты из арматуры диаметром 8 ...

    Архитектура зданий2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Переделка сайта на Wordpress

    Добрый день.  Необходимо переделать/доработать сайт www.constructors.pro. Сайт построен на Wordpress, размещен на Мастерхосте. Шаблон и дизайн менять допускается, но желательно оставить Wordpress. Важно, чтобы сайт был адаптирован под просмотр с мобильного и с ПК. Любые предложения ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать пагинацию записей на Wordpress

    Добрый день. После некоторых доработок сайта на WP пропала стандартная пагинация записей (тема WP - Mantra). Откаты на предыдущие версии и восстановление архивов не помогли.  1) Записи 1-й категории выводятся здесь: http://www.teploobmenka.ru/oborud/ Задача - сделать пагинацию внизу страницы и возможность ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Сайт висит на тестовом домене [url=http://www.teploobmenka.ru.mastertest.ru/]http://www.teploobmenka.ru.mastertest.ru/[/url]. Основные задачи на данный момент: 1. Новости - на главной Сейчас новости сделаны на плагине List Category Posts. Выглядит это как перечень обычных гиперссылок на главной. А хочется новости примерно как на [url=http://www.refportal.com/]http://www.refportal.com/[/url] с картинками, ...

    WordPressСайт на WordPressДоработка сайта на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Корректировки сайта на Wordpress

    Добрый день, Необходимо доработать шаблон сайта на Wordpress http://www.teploobmenka.ru.mastertest.ru/. Задание прилагается. Сайт в процессе создания (выполняется update и перенос на Wordpress сайта www.teploobmenka.ru). При успешном выполнении будут новые задачи по развитию и доработке проекта (создание каталога организаций, ...

    PHPWordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визуализация типов фундаментов для сайта

    Необходимо нарисовать изображения с типами фундаментов для сайта www.constructors.pro. Прилагаю 8 картинок с другого сайта, которые по сути надо перерисовать в ином стиле. Значения размеров, надписи, ориентацию, конструкции - все сохранить, просто нужно уйти от ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка шаблона и установка на Wordpress

    Wordpress установлен, доступ к админке и FTP предоставлю. Есть недоверстанный HTML/CSS макет (прилагается). Необходимо: 1. Макет: 1.1. “прижать” футер к низу экрана, когда контента по высоте меньше, чем на высоту экрана. Когда контента больше ...

    WordPressHTMLCSS
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
gorlachiv
Ігор 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$110
10 баллов
5 лет назад
Переделка сайта на Wordpress
Сотрудничество с Ильей - это адекватные требования, понятные задачи и участие в диалоге. Хочу обратить особое внимание: по завершению проекта Илья, кроме быстрой оплаты, по собственной инициативе добавил еще и бонус. Приятная неожиданность. Работать было интересно и комфортно. Лучший заказчик.
Работа выполнена качественно и в срок, учтены все требования. Также Игорь без вопросов выполнил все дополнительные пожелания. Постоянно на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Сделать пагинацию записей на Wordpress
Интересная задача. Четкое задание. Проблему решали в режиме онлайн. Спасибо! Надеюсь еще поработаем.
Задача выполнена оперативно и в соответствии с договоренностями. Исполнитель постоянно был на связи в Skype. Рекомендую.
Ответный отзыв
kseofont
45 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
8 баллов
7 лет назад
Доработка сайта на Wordpress
Адекватный заказчик, можно работать, платит вовремя
Все сделано в соответствии с требованиями и в срок, учтены все дополнительные нюансы, исполнитель был постоянно на связи в skype. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
vitaly-go
Виталий 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
5 баллов
8 лет назад
Доработка шаблона и установка на Wordpress
да, пропал, были причины и их разъяснения никому не интересны поэтому и излагать не буду. да не доделал шаблон, но и оплату\предоплату не брал и не просил, странный отзыв, ловите такой же.
После договоренностей исполнитель пропал на пару дней, сроки прошли. Потом появился, извинился, в итоге договорились продолжить. Задание было выполнено менее, чем на половину, оговоренный срок истек, после чего исполнитель снова пропал.
Ответный отзыв
Chirok
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Визуализация типов фундаментов для сайта
Приятно работать с заказчиком, который знает, чего хочет и умеет это объяснить. Благодаря четкой постановке задачи и уместным замечаниям в процессе выполнения получился результат, который нравится самому.
Работа по 3D визуализации фундаментов для сайта www.constructors.pro сделана качественно и в срок. Учтены все пожелания, выполнены дополнительные нюансы, которые не были оговорены на начальном этапе. Отличная коммуникация через Skype. Буду обращаться еще.
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