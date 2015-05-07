Адаптировать сайт под мобильные устройства и поправить ошибки. Информационный сайт, единый шаблон для всех страниц CMS - MODX Evo Задача, чтобы сайт прошел 2 теста от Google: 1. Проверка ...
Корректировки сайта на Wordpress
Добрый день,
Необходимо доработать шаблон сайта на Wordpress http://www.teploobmenka.ru.mastertest.ru/. Задание прилагается.
Сайт в процессе создания (выполняется update и перенос на Wordpress сайта www.teploobmenka.ru). При успешном выполнении будут новые задачи по развитию и доработке проекта (создание каталога организаций, новостной ленты, тендерной площадки и т.д.), поэтому хорошее знание Wordpress и php обязательно.
Жду ваших предложений по стоимости и срокам.
Заявки фрилансеров
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