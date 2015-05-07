Нужно сверстать и натянуть 2 шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки134 просмотра

Сверстать шаблоны и сделать так чтобы по нижнему белью можно было выгружать в Яндекс маркет.

Куплен модуль для OpenCard: Экспорт в Яндекс.Маркет 1.7.1

10 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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