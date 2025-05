Cкопировать лендинг

На моём сайте http://tustov.com/ , сделанном на платформе WordPress после обновления виджетов выдаёт ошибку: Fatal error: Cannot redeclare readygraph_client_script_head() (previously declared in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/add-link-to-facebook/extension/readygraph/extension.php:111) in /home/gamehall/tustov.com/www/wp-content/plugins/email-newsletter/extension/readygraph/extension.php on line 155 ...