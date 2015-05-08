Необходимо грамотно переверстать главную страницу под адаптивную верстку. Чтобы с мобильников было удобно читать.
Нужно внести дополнения (верстка) на сайт
Нужно добавить спецпредложения
Подробнее во вложении
Моментальная постоплата
ВМ, ЯД, Сбер
В заявке просьба указывать стоимость и сроки
Студии не рассматриваются
Выбранный исполнитель
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