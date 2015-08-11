Нужно тут: http://www.m-shina.ru/SearchByCar.aspx?m=5&c=23&y=1&e=1 сделать оформление результатов поиска, как тут: http://www.mega-disk.ru/search-wheels-auto/?autoproducer=9&automodel=92&autoyears=927&automodifity=3491 Оранжевый меняем на зелёный, серую тень на нашу серую сетку. Остальное 1:1. Нужно сегодня. Оплата сразу.
Бутстрап верстка лэндинга
Необходимо сверстать лэндинг под бутстрапом. Есть готовый дизайн для трех устройств: компъютер, планшет и телефон.
Выбранный исполнитель
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