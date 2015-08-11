Бутстрап верстка лэндинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок203 просмотра

Необходимо сверстать лэндинг под бутстрапом. Есть готовый дизайн для трех устройств: компъютер, планшет и телефон.

Bootstrap
10 лет назад
Paquito
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$40
3 дня
Отличный исполнитель. Рекомендую для сотрудничества!!!
Спасибо, рекомендую

Заявки фрилансеров

Dmitriy88
Дмитрий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переверстать блок поиска

    $2

    Нужно тут: http://www.m-shina.ru/SearchByCar.aspx?m=5&amp;c=23&amp;y=1&amp;e=1 сделать оформление результатов поиска, как тут: http://www.mega-disk.ru/search-wheels-auto/?autoproducer=9&amp;automodel=92&amp;autoyears=927&amp;automodifity=3491 Оранжевый меняем на зелёный, серую тень на нашу серую сетку. Остальное 1:1. Нужно сегодня. Оплата сразу.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка шаблона opencart 2.02

    $20

    Поправить верстку стандартного шаблона согласно прилагаемым 3-м psd-макетам. Шаблон адаптивный поэтому 3 макета. Подключить к главной странице необходимые модули. Сайт: eps-store.ru

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта для компании

    Нужен сайт - уровня http://www.weltrade.com.ua/ - интересует именно структура сайта как на главной страничке, если нажать на интро. Онлайн вебинары и прочее с http://www.weltrade.com.ua/ - не нужно, только как в интро. Пишите сроки, стоимость ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка + базовый функционал, WP, информационный сайт.

    Для существующего проекта на WordPress 4.0 необходимо в рамках "редизайна" сверстать обновленные макеты и интегрировать с текущим сайтом. Информационный сайт, несложная структура/функционал: Главная + контентные страницы + карта сайта + ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptmacOS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка старого сайта

    $100

    Сайт на редкой CMS, надо добавить медиа запросов в отдельном css файле, чтобы выстроить содержимое в одну колонку для мобильных устройств. Плюс скриптование меню (выезжает слева, второй уровень складывается, раскладывается) Бюджет 5000 рублей.

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить блок похожих новостей в DLE

    $8

    Здравствуйте. Есть сайт, вот одна из его страниц: http://allgamegirls.com/igry-vinks-dlja-devochek/200-vinks-na-plyazhe.html Блок похожих новостей должен быть оформлен нормально, в виде картинки, заголовка и текстом из короткой новости. Вроде как здесь http://flashgameplace.net/2555-ogon-i-voda-v-hrustalnom-hrame.html

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптировать шаблон JoomlArt под визуал шаблона на WordPress

    В наличии купленный шаблон: http://demo.themesuite.com/index.php?theme=Automotive-WP Цветовая схема «Green» – как на скриншоте. Тематика – «Аренда автомобиля» На сервере установлен шаблон Ja Hotel от клуба JoomlArt (у ...

    CSSJoomlaWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть Дизайн PSD на PSD

    В приложении файлы которые надо сверстать и одеть Пожалуйста указывайте 1. Срок. 2. Сумма. 3. CMS Потребуется заполнить пару товаров для образца. С меня ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад