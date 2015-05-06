Для существующего проекта на WordPress 4.0 необходимо в рамках "редизайна" сверстать обновленные макеты и интегрировать с текущим сайтом. Информационный сайт, несложная структура/функционал: Главная + контентные страницы + карта сайта + ...
Создание сайта для компании
Нужен сайт - уровня http://www.weltrade.com.ua/ - интересует именно структура сайта как на главной страничке, если нажать на интро. Онлайн вебинары и прочее с http://www.weltrade.com.ua/ - не нужно, только как в интро. Пишите сроки, стоимость и на чем можете написать.
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