Создание сайта для компании

Нужен сайт - уровня http://www.weltrade.com.ua/ - интересует именно структура сайта как на главной страничке, если нажать на интро. Онлайн вебинары и прочее с http://www.weltrade.com.ua/ - не нужно, только как в интро. Пишите сроки, стоимость и на чем можете написать.