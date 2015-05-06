Создание сайта для компании

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки127 просмотров

Нужен сайт - уровня http://www.weltrade.com.ua/ - интересует именно структура сайта как на главной страничке, если нажать на интро. Онлайн вебинары и прочее с http://www.weltrade.com.ua/ - не нужно, только как в интро. Пишите сроки, стоимость и на чем можете написать.

10 лет назад
ArtKatZak
Катерина 
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров