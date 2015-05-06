Мобильная версия сайта на Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок204 просмотра

Для сайта на wordpress http://ferrum-body.ru/ реализовать мобильный шаблон/мобильная версия сайта.

Основные моменты реализации:

1. дизайн сохранить текущий

2. мобильный внешний вид (набросок) имеется

3. в тесте pagespeed значения 100 (сейчас 64)

4. правильное распознавание устройства и автоматическое переключение на нужную версию

WordPress
10 лет назад
Ferrumbody
Дмитрий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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