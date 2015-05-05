Верстка строительного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт28 заявок300 просмотров

Нужен верстальщик с хорошим портфолио и прямыми руками для верстки страниц строительного проекта.

Ключевое условие - верстка должна на 100% соответствовать макету, никаких отклонений или отсебятины, все в точности как нарисовал дизайнер.

Работы будет много, страниц для верстки хватает.

Важно чтобы соблюдались сроки и с вами можно было легко связаться.

Если вы новичок - просьба не беспокоить.

Свои заявки оставляйте только под проектом, давайте ссылки на портфолио (по возможности чтобы можно было сравнить макет и вашу верстку), а также ваш скайп.

10 лет назад
bebkozen
Евгений 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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