Верстка строительного проекта

Нужен верстальщик с хорошим портфолио и прямыми руками для верстки страниц строительного проекта.

Ключевое условие - верстка должна на 100% соответствовать макету, никаких отклонений или отсебятины, все в точности как нарисовал дизайнер.

Работы будет много, страниц для верстки хватает.

Важно чтобы соблюдались сроки и с вами можно было легко связаться.

Если вы новичок - просьба не беспокоить.

Свои заявки оставляйте только под проектом, давайте ссылки на портфолио (по возможности чтобы можно было сравнить макет и вашу верстку), а также ваш скайп.