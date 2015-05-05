Здравствуйте! Требуется специалист с навыками web дизайна и верстки. Ничего сложного, но результат должен быть профессиональным, без мелких ошибок и неточностей. Мой ...
Сделать эффект для блоков
Здравствуйте! Нужно сделать блок с эффектом описанный ниже:
Есть блок, в нем находятся в один ряд 4 блока, в каждом из них есть краткое описание и ссылка на полное описание каждого из блоков.(эффект 1 на картинке). При нажатии на ссылку описание, нужно чтобы блок плавно разъезжался и закрывал те другие блоки. В том блоке что разъехался должно быть слева то краткое описание что было, только вместо ссылки на полное описание должны быть ссылки на другие блоки при нажатии на которые должен новый блок наезжать на тот в котором было нажато на ссылку, а справа в блоке должен быть текст с полным уже описанием или другие данные(это уже 2 эффект на картинке).
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