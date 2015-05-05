ТЗ на создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок92 просмотра

1) Главная — с баннером и тремя блоками (Строительство, фильтры, металл).

2) Каталог с ссылками (пример http://www.heavy-metal.ru)

3) Карточка услуги (слева меню, справа баннеры)

Структура сайта в приложении (ТЗ в виде картинки).

Дизайн минимализм (без всяких фонов типа дом в разрезе или кнопки в виде строительных инструментов). Просто белый фон (пример http://camerussia.com )

Сколько будет стоить данная работа у вас?

10 лет назад
cdfyz
Иван 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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