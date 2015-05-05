Здравствуйте! Требуется специалист с навыками web дизайна и верстки. Ничего сложного, но результат должен быть профессиональным, без мелких ошибок и неточностей. Мой ...
ТЗ на создание сайта
1) Главная — с баннером и тремя блоками (Строительство, фильтры, металл).
2) Каталог с ссылками (пример http://www.heavy-metal.ru)
3) Карточка услуги (слева меню, справа баннеры)
Структура сайта в приложении (ТЗ в виде картинки).
Дизайн минимализм (без всяких фонов типа дом в разрезе или кнопки в виде строительных инструментов). Просто белый фон (пример http://camerussia.com )
Сколько будет стоить данная работа у вас?
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