ТЗ на создание сайта

1) Главная — с баннером и тремя блоками (Строительство, фильтры, металл).

2) Каталог с ссылками (пример http://www.heavy-metal.ru)

3) Карточка услуги (слева меню, справа баннеры)

Структура сайта в приложении (ТЗ в виде картинки).

Дизайн минимализм (без всяких фонов типа дом в разрезе или кнопки в виде строительных инструментов). Просто белый фон (пример http://camerussia.com )

Сколько будет стоить данная работа у вас?