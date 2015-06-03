Адаптивная верстка в Bootstrap

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Завершен9 заявок184 просмотра

Нужно сделать адаптивную верстку для 11 страниц с микроразметкой на бутстрапе.

https://yadi.sk/d/eGLpHLxvgRvBd

Bootstrap
10 лет назад
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$300
12 дней
Сотрудничеством с Виталием остался доволен. Работа сделана качественно и в установленные сроки. Рекомендую.
Класный был проект. Работать с Владимиром комфортно. Он всегда отвечал на мои вопросы. Владимир отправил предоплату сразу. И после окончания проекта, остальную суму.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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