Требуется сверстать главную страницу сайта с динамическими элементами (их видно на странице) - (html, css, js) - макет в PSD, файл с текстовым наполнением doc. просмотр прилагается, более подробно можно обсудить уже с ...
Адаптивная верстка в Bootstrap
Нужно сделать адаптивную верстку для 11 страниц с микроразметкой на бутстрапе.
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